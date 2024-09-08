08.09.2024 | 02:00 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro-CD Avispones de Chilpancingo AC | Liga Premier Serie A | 1. Hafta

Club Deportivo de Futbol Zitacuaro ile CD Avispones de Chilpancingo AC 24/25 Liga Premier Serie A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Deportivo de Futbol Zitacuaro-CD Avispones de Chilpancingo AC maçı, Estadio Ignacio Lopez Rayon Stadı'nda oynanıyor. Club Deportivo de Futbol Zitacuaro-CD Avispones de Chilpancingo AC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Club Deportivo de Futbol Zitacuaro-CD Avispones de Chilpancingo AC
Maçın Tarihi ve Saati: 08.09.2024 / 02:00
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