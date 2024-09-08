08.09.2024 | 17:00 | Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Beker van Belgie | 6. Hafta

Royal Knokke FC ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 24/25 Beker van Belgie yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Olivier Sportstadion Stadı'nda oynanıyor. Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 08.09.2024 / 17:00

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