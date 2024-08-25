25.08.2024 | 21:00 | CM Crucero del Norte-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 6. Hafta

CM Crucero del Norte ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CM Crucero del Norte-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Estadio Comandante Andres Guacurari Stadı'nda oynanıyor. CM Crucero del Norte-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CM Crucero del Norte-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 25.08.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: