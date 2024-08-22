22.08.2024 | 05:00 | CD Marathon San Pedro Sula-CD Luis Angel Firpo Usulutan | CONCACAF Merkez Amerikan Kupası | 4. Hafta

CD Marathon San Pedro Sula ile CD Luis Angel Firpo Usulutan 2024 CONCACAF Merkez Amerikan Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Marathon San Pedro Sula-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı, Estadio Yankel Rosenthal Stadı'nda oynanıyor. CD Marathon San Pedro Sula-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Marathon San Pedro Sula-CD Luis Angel Firpo Usulutan
Maçın Tarihi ve Saati: 22.08.2024 / 05:00
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