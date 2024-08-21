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Slovensky Pohar 24/25
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21.08.2024 | 18:00 | Futbalova Akad. Matusova Zem Horne Saliby/Tomasikovo-FC Stk 1914 Samorin | Slovensky Pohar | 2. Hafta

Futbalova Akad. Matusova Zem Horne Saliby/Tomasikovo ile FC Stk 1914 Samorin 24/25 Slovensky Pohar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Futbalova Akad. Matusova Zem Horne Saliby/Tomasikovo-FC Stk 1914 Samorin maçı, Stadı'nda oynanıyor. Futbalova Akad. Matusova Zem Horne Saliby/Tomasikovo-FC Stk 1914 Samorin maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Futbalova Akad. Matusova Zem Horne Saliby/Tomasikovo-FC Stk 1914 Samorin
Maçın Tarihi ve Saati: 21.08.2024 / 18:00
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