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Canlı Skor Slovakya 2. Liga 2. Liga 24/25 Sezonu FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - Slovan Bratislava B maçı
2. Liga 24/25
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16.08.2024 | 19:00 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B | 2. Liga | 4. Hafta

FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana ile Slovan Bratislava B 24/25 2. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B maçı, Futbalovy stadion Ziar nad Hronom Stadı'nda oynanıyor. FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B
Maçın Tarihi ve Saati: 16.08.2024 / 19:00
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