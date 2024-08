Maçları Filtrele

15.08.2024 | Cercle Brugge - Molde FK 11.07.2024 | MFK Ruzomberok - Tobol Kostanay 11.07.2024 | Paksi SE - CS Corvinul 1921 Hunedoara 11.07.2024 | IF Elfsborg - Pafos FC 11.07.2024 | FC Sheriff Tiraspol - Zira FK 11.07.2024 | Botev Plovdiv - NK Maribor 11.07.2024 | Wisla Krakow - KF Llapi 18.07.2024 | KF Llapi - Wisla Krakow 18.07.2024 | Tobol Kostanay - MFK Ruzomberok 18.07.2024 | Zira FK - FC Sheriff Tiraspol 18.07.2024 | Pafos FC - IF Elfsborg 18.07.2024 | CS Corvinul 1921 Hunedoara - Paksi SE 18.07.2024 | NK Maribor - Botev Plovdiv 25.07.2024 | Wisla Krakow - SK Rapid 25.07.2024 | MFK Ruzomberok - Trabzonspor 25.07.2024 | Molde FK - Silkeborg IF 25.07.2024 | FC Sheriff Tiraspol - IF Elfsborg 25.07.2024 | CS Corvinul 1921 Hunedoara - HNK Rijeka 25.07.2024 | Panathinaikos Athens - Botev Plovdiv 25.07.2024 | Ajax Amsterdam - FK Vojvodina Novi Sad 25.07.2024 | Kilmarnock FC - Cercle Brugge 25.07.2024 | SC Braga - Maccabi Petah Tikva FC 01.08.2024 | IF Elfsborg - FC Sheriff Tiraspol 01.08.2024 | Silkeborg IF - Molde FK 01.08.2024 | Maccabi Petah Tikva FC - SC Braga 01.08.2024 | Trabzonspor - MFK Ruzomberok 01.08.2024 | Botev Plovdiv - Panathinaikos Athens 01.08.2024 | HNK Rijeka - CS Corvinul 1921 Hunedoara 01.08.2024 | FK Vojvodina Novi Sad - Ajax Amsterdam 01.08.2024 | Cercle Brugge - Kilmarnock FC 01.08.2024 | SK Rapid - Wisla Krakow 06.08.2024 | FK Panevezys - Maccabi Tel Aviv FC 06.08.2024 | Petrocub Hincesti - The New Saints 08.08.2024 | KI Klaksvik - FK Borac Banja Luka 08.08.2024 | Molde FK - Cercle Brugge 08.08.2024 | Trabzonspor - SK Rapid 08.08.2024 | FC Kryvbas Kriviy Rih - FC Viktoria Plzen 08.08.2024 | UE Santa Coloma - FK Rigas Futbola Skola 08.08.2024 | HNK Rijeka - IF Elfsborg 08.08.2024 | FK Partizan Belgrade - FC Lugano 08.08.2024 | Panathinaikos Athens - Ajax Amsterdam 08.08.2024 | NK Celje - Shamrock Rovers 08.08.2024 | Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps 08.08.2024 | SC Braga - Servette Geneva 13.08.2024 | The New Saints - Petrocub Hincesti 14.08.2024 | FK Rigas Futbola Skola - UE Santa Coloma 15.08.2024 | Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk 15.08.2024 | SK Rapid - Trabzonspor 15.08.2024 | FC Viktoria Plzen - FC Kryvbas Kriviy Rih 15.08.2024 | IF Elfsborg - HNK Rijeka 15.08.2024 | Ajax Amsterdam - Panathinaikos Athens 15.08.2024 | FC Lugano - FK Partizan Belgrade 15.08.2024 | Maccabi Tel Aviv FC - FK Panevezys 15.08.2024 | Servette Geneva - SC Braga 15.08.2024 | FK Borac Banja Luka - KI Klaksvik 15.08.2024 | Shamrock Rovers - NK Celje 22.08.2024 | LASK Linz - Fotbal Club FCSB 22.08.2024 | FK Rigas Futbola Skola - Apoel Nicosia 22.08.2024 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Petrocub Hincesti 29.08.2024 | Petrocub Hincesti - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 29.08.2024 | Apoel Nicosia - FK Rigas Futbola Skola 29.08.2024 | Fotbal Club FCSB - LASK Linz