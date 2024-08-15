15.08.2024 | 21:00 | Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | Liga Profesional, Reserves | 4. Hafta

Racing Club Avellaneda ile Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2024 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 15.08.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: