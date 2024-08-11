11.08.2024 | 18:00 | TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince | 3. Liga, Batı | 2. Hafta

TJ Tatran Krasno Nad Kysucou ile TJ Druzstevnik Velke Ludince 24/25 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçı, Stadion Tatran Krasno nad Kysucou Stadı'nda oynanıyor. TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince

Maçın Tarihi ve Saati: 11.08.2024 / 18:00

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