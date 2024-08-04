04.08.2024 | 21:45 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras | Torneo Federal A | 3. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CA Huracan Las Heras 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras maçı, Estadio Mario Sebastian Diez Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras
Maçın Tarihi ve Saati: 04.08.2024 / 21:45
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