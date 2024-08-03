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Torneo Federal A 2024
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03.08.2024 | 21:00 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-AC San Martin de Mendoza | Torneo Federal A | 3. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile AC San Martin de Mendoza 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-AC San Martin de Mendoza maçı, Coloso Barrio Talleres Stadı'nda oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-AC San Martin de Mendoza maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-AC San Martin de Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 03.08.2024 / 21:00
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