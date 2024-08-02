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Canlı Skor El Salvador Primera Division, Açılış Primera Division, Açılış 2024 Sezonu CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan maçı
Primera Division, Açılış 2024
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02.08.2024 | 00:30 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan | Primera Division, Açılış | 2. Hafta

CD Platense Municipal Zacatecoluca ile Once Deportivo de Ahuachapan 2024 Primera Division, Açılış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan maçı, Stadı'nda oynanıyor. CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan
Maçın Tarihi ve Saati: 02.08.2024 / 00:30
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