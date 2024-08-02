02.08.2024 | 05:00 | CD Olimpia Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera | CONCACAF Merkez Amerikan Kupası | 1. Hafta

CD Olimpia Tegucigalpa ile CA Independiente de la Chorrera 2024 CONCACAF Merkez Amerikan Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Olimpia Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera maçı, Estadio Tiburcio Carias Andino Stadı'nda oynanıyor. CD Olimpia Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CD Olimpia Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera

Maçın Tarihi ve Saati: 02.08.2024 / 05:00

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