28.07.2024 | 11:00 | Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion | Çin 2. Lig | 18. Hafta

Beijing Institute Of Technology FC ile Nantong Haimen Codion 2024 Çin 2. Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion maçı, Beijing Institute of Technology Eastern Athletic F Stadı'nda oynanıyor. Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion

Maçın Tarihi ve Saati: 28.07.2024 / 11:00

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