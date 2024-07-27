27.07.2024 | 21:00 | Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Independiente Avellaneda | Profesyonel Lig | 8. Hafta

Independiente Rivadavia De Mendoza ile CA Independiente Avellaneda 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Independiente Avellaneda maçı, Estadio Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Independiente Avellaneda maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Independiente Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 27.07.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: