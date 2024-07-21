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Torneo Federal A 2024
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21.07.2024 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis | Torneo Federal A | 1. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CS Estudiantes San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı, Estadio Mario Sebastian Diez Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 21.07.2024 / 22:00
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