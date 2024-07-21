21.07.2024 | 21:30 | CA Boca Unidos Corrientes-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 1. Hafta

CA Boca Unidos Corrientes ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Boca Unidos Corrientes-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Estadio Jose Antonio Romero Feris Stadı'nda oynanıyor. CA Boca Unidos Corrientes-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Boca Unidos Corrientes-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 21.07.2024 / 21:30
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