10.07.2024 | 21:00 | SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 14. Hafta

SERC Brasil de Farroupilha RS ile Uniao Frederiquense de Futebol RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı, Estadio das Castanheiras Stadı'nda oynanıyor. SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS
Maçın Tarihi ve Saati: 10.07.2024 / 21:00
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