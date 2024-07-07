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Torneo Federal A 2024
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07.07.2024 | 21:30 | CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 17. Hafta

CS Estudiantes San Luis ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Hector Odicino-Pedro Benoza Stadı'nda oynanıyor. CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CS Estudiantes San Luis-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 07.07.2024 / 21:30
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