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Canlı Skor Brezilya Gaucho, Serie A2 Gaucho, Serie A2 2024 Sezonu Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı
Gaucho, Serie A2 2024
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03.07.2024 | 21:00 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 12. Hafta

Sport Club Gaucho Passo Fundo RS ile Uniao Frederiquense de Futebol RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı, Arena Wolmar Salton Stadı'nda oynanıyor. Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS
Maçın Tarihi ve Saati: 03.07.2024 / 21:00
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