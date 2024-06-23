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Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2024 Sezonu CA Huracan Las Heras - CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı
Torneo Federal A 2024
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23.06.2024 | 21:30 | CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 15. Hafta

CA Huracan Las Heras ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, General San Martin Stadı'nda oynanıyor. CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 23.06.2024 / 21:30
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