23.06.2024 | 21:00 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-SERC Brasil de Farroupilha RS | Gaucho, Serie A2 | 10. Hafta

Sport Club Gaucho Passo Fundo RS ile SERC Brasil de Farroupilha RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-SERC Brasil de Farroupilha RS maçı, Arena Wolmar Salton Stadı'nda oynanıyor. Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-SERC Brasil de Farroupilha RS maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Sport Club Gaucho Passo Fundo RS-SERC Brasil de Farroupilha RS
Maçın Tarihi ve Saati: 23.06.2024 / 21:00
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