21.06.2024 | Guangxi Pingguo Haliao - Wuhan Three Towns FC 15.03.2024 | Shanxi Xiangyu - Qingdao Kunpeng 15.03.2024 | Shanghai Shenshui - Shanghai Tongji 15.03.2024 | Chongqing Chunlei - Dalian Kun City 15.03.2024 | Shenzhen Peng City - Inner Mongolia Caoshangfei FC 15.03.2024 | Hangzhou Qiantang FC - Ningxia Fangzhong 15.03.2024 | Qianxinan Xufengtang - Wuhan Xiaoma 15.03.2024 | Guangxi Bushan - Ningxia Pingluo Hengli 16.03.2024 | Ningbo Shoufa - Jiangsu Landhouse Dong Victory 16.03.2024 | Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly - Quanzhou Qinggong 16.03.2024 | Dezhou Haishan - Guangdong Red Treasure 16.03.2024 | Xiamen Lujian Tiancheng - Xian Chongde Ronghai 16.03.2024 | Gannan 92 United - Fuzhou Changle Jingangtui 16.03.2024 | Qujing Eb - Xian Yilian 16.03.2024 | Shenzhen Donson - Inner Mongolia Caoshangfei FC 16.03.2024 | Changchun Xidu - Lanzhou Hailu 17.03.2024 | Shanghai Segenda - Nanning Juding 17.03.2024 | Qingdao Elite United - Shanxi Longchengren 17.03.2024 | Chongqing Chunlei - Dalian Kun City 19.04.2024 | Hangzhou Qiantang FC - Nantong Haimen Codion 20.04.2024 | Jiangsu Landhouse Dong Victory - Langfang Glory City FC 20.04.2024 | Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly - Jiangxi Dark Horse Junior 20.04.2024 | Shanghai Segenda - Ganzhou Ruishi FC 20.04.2024 | Shanxi Xiangyu - Beijing Institute Of Technology FC 20.04.2024 | Dalian Kun City - Quanzhou Yaxin 20.04.2024 | Qianxinan Xufengtang - Shenzhen Juniors FC 20.04.2024 | Dezhou Haishan - Taian Tiankuang 20.04.2024 | Changchun Xidu - Shaanxi Union FC 20.04.2024 | Xian Chongde Ronghai - Guangzhou E-Power FC 20.04.2024 | Shenzhen Donson - Guangxi Lanhang 20.04.2024 | Guangxi Bushan - Rizhao Yuqi 21.04.2024 | Qingdao Elite United - Hubei Istar FC 21.04.2024 | Fuzhou Changle Jingangtui - Hunan Xiangtao 21.04.2024 | Shanghai Shenshui - Hainan Star 21.04.2024 | Qujing Eb - Guangxi Hengchen FC 15.05.2024 | Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly - Yanbian Longding 17.05.2024 | Shenzhen Juniors FC - Qingdao Red Lions 17.05.2024 | Taian Tiankuang - Foshan Nanshi FC 17.05.2024 | Hainan Star - Jiangxi Lushan 17.05.2024 | Dalian Kun City - Yunnan Yukun 17.05.2024 | Rizhao Yuqi - Shanghai Jiading Huilong 18.05.2024 | Langfang Glory City FC - Heilongjiang Ice City FC 18.05.2024 | Shenzhen Donson - Nanjing City 18.05.2024 | Guangzhou E-Power FC - Wuxi Wuguo 18.05.2024 | Shaanxi Union FC - Guangzhou FC 18.05.2024 | Hunan Xiangtao - Shijiazhuang Kungfu FC 19.05.2024 | Qingdao Elite United - Suzhou Dongwu 19.05.2024 | Beijing Institute Of Technology FC - Guangxi Pingguo Haliao 19.05.2024 | Ganzhou Ruishi FC - Liaoning Tieren FC 19.05.2024 | Guangxi Hengchen FC - Dalian Zhixing FC 19.05.2024 | Hangzhou Qiantang FC - Chongqing Tonglianglong FC 19.06.2024 | Langfang Glory City FC - Qingdao Hainiu FC 19.06.2024 | Ganzhou Ruishi FC - Nantong Zhiyun FC 21.06.2024 | Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly - Chengdu Rongcheng FC 21.06.2024 | Guangxi Hengchen FC - Shanghai Port FC 21.06.2024 | Shaanxi Union FC - Changchun Yatai 21.06.2024 | Wuxi Wuguo - Meizhou Hakka FC 21.06.2024 | Rizhao Yuqi - Henan 21.06.2024 | Yunnan Yukun - Tianjin Jinmen Tiger 21.06.2024 | Foshan Nanshi FC - Shanghai Shenhua