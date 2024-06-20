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Canlı Skor Brezilya Gaucho, Serie A2 Gaucho, Serie A2 2024 Sezonu Gremio Esportivo Gloria RS - Sport Club Gaucho Passo Fundo RS maçı
Gaucho, Serie A2 2024
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20.06.2024 | 01:00 | Gremio Esportivo Gloria RS-Sport Club Gaucho Passo Fundo RS | Gaucho, Serie A2 | 9. Hafta

Gremio Esportivo Gloria RS ile Sport Club Gaucho Passo Fundo RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gremio Esportivo Gloria RS-Sport Club Gaucho Passo Fundo RS maçı, Estadio Altos da Gloria Stadı'nda oynanıyor. Gremio Esportivo Gloria RS-Sport Club Gaucho Passo Fundo RS maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gremio Esportivo Gloria RS-Sport Club Gaucho Passo Fundo RS
Maçın Tarihi ve Saati: 20.06.2024 / 01:00
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