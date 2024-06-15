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Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2024 Sezonu CA Sarmiento de Resistencia - Club Sportivo General San Martin maçı
Torneo Federal A 2024
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15.06.2024 | 03:00 | CA Sarmiento de Resistencia-Club Sportivo General San Martin | Torneo Federal A | 14. Hafta

CA Sarmiento de Resistencia ile Club Sportivo General San Martin 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Sarmiento de Resistencia-Club Sportivo General San Martin maçı, Estadio Centenario Stadı'nda oynanıyor. CA Sarmiento de Resistencia-Club Sportivo General San Martin maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Sarmiento de Resistencia-Club Sportivo General San Martin
Maçın Tarihi ve Saati: 15.06.2024 / 03:00
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