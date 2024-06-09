09.06.2024 | 07:00 | NHK Spring Yokohama FC Seagulls-Viamaterasu Miyazaki | Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar | 12. Hafta

NHK Spring Yokohama FC Seagulls ile Viamaterasu Miyazaki 2024 Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen NHK Spring Yokohama FC Seagulls-Viamaterasu Miyazaki maçı, NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium Stadı'nda oynanıyor. NHK Spring Yokohama FC Seagulls-Viamaterasu Miyazaki maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: NHK Spring Yokohama FC Seagulls-Viamaterasu Miyazaki
Maçın Tarihi ve Saati: 09.06.2024 / 07:00
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