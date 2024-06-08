08.06.2024 | 18:00 | AFC Nove Mesto nad Vahom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | 3. Liga, Batı | 30. Hafta

AFC Nove Mesto nad Vahom ile RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 23/24 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen AFC Nove Mesto nad Vahom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı, Stadion AFC Nove Mesto nad Vahom Stadı'nda oynanıyor. AFC Nove Mesto nad Vahom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: AFC Nove Mesto nad Vahom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica

Maçın Tarihi ve Saati: 08.06.2024 / 18:00

Maçın Hakemi: