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Gaucho, Serie A2 2024
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06.06.2024 | 01:30 | Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS | Gaucho, Serie A2 | 6. Hafta

Uniao Frederiquense de Futebol RS ile Cruzeiro De Porto Alegre RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS maçı, Estadio Vermelhao da Colina Stadı'nda oynanıyor. Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS
Maçın Tarihi ve Saati: 06.06.2024 / 01:30
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