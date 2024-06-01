01.06.2024 | 21:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy | Torneo Federal A | 12. Hafta

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01.06.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Independiente de Chivilcoy 22.03.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Cipolletti 23.03.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Boca Unidos Corrientes 23.03.2024 | Juventud Antoniana - CM Crucero del Norte 23.03.2024 | CA Germinal - Club Circulo Deportivo 23.03.2024 | Independiente de Chivilcoy - CD de Pronunciamiento 23.03.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CSB Atenas 23.03.2024 | Ciudad de Bolivar - Gutierrez SC 23.03.2024 | Deportivo Camioneros - AC San Martin de Mendoza 23.03.2024 | CSD Sol de Mayo - Deportivo Rincon 23.03.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Linqueno 23.03.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 23.03.2024 | CA Huracan Las Heras - CS Estudiantes San Luis 23.03.2024 | Club Sportivo General San Martin - Union de Sunchales 24.03.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sol de America de Formosa 24.03.2024 | CA Douglas Haig - CA 9 de Julio Rafaela 24.03.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CD Argentino Monte Maiz 24.03.2024 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 26.03.2024 | CS Belgrano - Sportivo Las Parejas 29.03.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Juventud Unida Universitario San Luis 30.03.2024 | CS Estudiantes San Luis - CSB Atenas 30.03.2024 | Deportivo Rincon - Kimberley de Mar Del Plata 30.03.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Sansinena SD 30.03.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Ciudad de Bolivar 30.03.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sarmiento de Resistencia 31.03.2024 | CD Santamarina Tandil - CA Germinal 31.03.2024 | Union de Sunchales - CA Sarmiento de la Banda 31.03.2024 | Club Circulo Deportivo - CSD Sol de Mayo 31.03.2024 | CD de Pronunciamiento - CA Douglas Haig 31.03.2024 | Deportivo Camioneros - CA Ferro Carril Oeste General Pico 31.03.2024 | CA Linqueno - Independiente de Chivilcoy 31.03.2024 | CA Sol de America de Formosa - Club Sportivo General San Martin 31.03.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Central Norte Salta 31.03.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CS Belgrano 01.04.2024 | Club Cipolletti - Olimpo Bahia Blanca 01.04.2024 | Gutierrez SC - CA Huracan Las Heras 02.04.2024 | Sportivo Las Parejas - CAS Defensores de Belgrano 06.04.2024 | CSB Atenas - Gutierrez SC 06.04.2024 | Ciudad de Bolivar - AC San Martin de Mendoza 06.04.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Estudiantes San Luis 06.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Deportivo Camioneros 06.04.2024 | Club Sportivo General San Martin - CM Crucero del Norte 07.04.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Circulo Deportivo 07.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CD Santamarina Tandil 07.04.2024 | CA Germinal - Villa Mitre de Bahia Blanca 07.04.2024 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 07.04.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 07.04.2024 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 07.04.2024 | CA Sansinena SD - Club Cipolletti 07.04.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Deportivo Rincon 07.04.2024 | CA Huracan Las Heras - CD Argentino Monte Maiz 07.04.2024 | CA Douglas Haig - CA Linqueno 07.04.2024 | CA Central Norte Salta - Union de Sunchales 07.04.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - Juventud Antoniana 08.04.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Sol de America de Formosa 09.04.2024 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 10.04.2024 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 13.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 14.04.2024 | CD Santamarina Tandil - Kimberley de Mar Del Plata 14.04.2024 | CA Germinal - CA Sansinena SD 14.04.2024 | Club Circulo Deportivo - Olimpo Bahia Blanca 14.04.2024 | Deportivo Camioneros - Ciudad de Bolivar 14.04.2024 | CD de Pronunciamiento - CAS Defensores de Belgrano 14.04.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 14.04.2024 | Deportivo Rincon - Club Cipolletti 14.04.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Douglas Haig 14.04.2024 | CA Linqueno - CS Belgrano 14.04.2024 | Gutierrez SC - CS Estudiantes San Luis 14.04.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sarmiento de la Banda 14.04.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CSB Atenas 14.04.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA Central Norte Salta 14.04.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Sportivo Las Parejas 14.04.2024 | Union de Sunchales - CA Boca Unidos Corrientes 15.04.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Huracan Las Heras 15.04.2024 | Juventud Antoniana - Club Sportivo General San Martin 20.04.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Gutierrez SC 20.04.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sol de America de Formosa 21.04.2024 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 21.04.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Villa Mitre de Bahia Blanca 21.04.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Sarmiento de Resistencia 21.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CA Germinal 21.04.2024 | CA Douglas Haig - Independiente de Chivilcoy 21.04.2024 | CA Huracan Las Heras - Deportivo Camioneros 21.04.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA Linqueno 21.04.2024 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 21.04.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 21.04.2024 | CA Sansinena SD - Deportivo Rincon 21.04.2024 | CS Estudiantes San Luis - CD Argentino Monte Maiz 21.04.2024 | CSB Atenas - AC San Martin de Mendoza 22.04.2024 | Sportivo Las Parejas - CD de Pronunciamiento 22.04.2024 | CA Central Norte Salta - CM Crucero del Norte 22.04.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Juventud Antoniana 22.04.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Juventud Unida Universitario San Luis 23.04.2024 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 27.04.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Ferro Carril Oeste General Pico 27.04.2024 | Deportivo Camioneros - CSB Atenas 27.04.2024 | Independiente de Chivilcoy - CS Belgrano 27.04.2024 | CM Crucero del Norte - CA Boca Unidos Corrientes 28.04.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sarmiento de la Banda 28.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CA Sansinena SD 28.04.2024 | CA Germinal - Kimberley de Mar Del Plata 28.04.2024 | Club Circulo Deportivo - Deportivo Rincon 28.04.2024 | CD de Pronunciamiento - CA 9 de Julio Rafaela 28.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Huracan Las Heras 28.04.2024 | AC San Martin de Mendoza - CS Estudiantes San Luis 28.04.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Gutierrez SC 28.04.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Olimpo Bahia Blanca 28.04.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CAS Defensores de Belgrano 28.04.2024 | CA Linqueno - Sportivo Las Parejas 28.04.2024 | CA Sol de America de Formosa - Union de Sunchales 28.04.2024 | Juventud Antoniana - CA Central Norte Salta 29.04.2024 | CD Santamarina Tandil - Club Cipolletti 04.05.2024 | CA Central Norte Salta - CA Sarmiento de Resistencia 04.05.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CD Argentino Monte Maiz 04.05.2024 | Union de Sunchales - CM Crucero del Norte 05.05.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Juventud Antoniana 05.05.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Club Sportivo General San Martin 05.05.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - CSD Sol de Mayo 05.05.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Linqueno 05.05.2024 | Deportivo Rincon - CD Santamarina Tandil 05.05.2024 | CS Estudiantes San Luis - Deportivo Camioneros 05.05.2024 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 05.05.2024 | CA Sansinena SD - Club Circulo Deportivo 05.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CA Germinal 05.05.2024 | Club Cipolletti - Villa Mitre de Bahia Blanca 05.05.2024 | Gutierrez SC - AC San Martin de Mendoza 05.05.2024 | CA Huracan Las Heras - Ciudad de Bolivar 05.05.2024 | Sportivo Las Parejas - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 06.05.2024 | CAS Defensores de Belgrano - Independiente de Chivilcoy 07.05.2024 | CS Belgrano - CA Douglas Haig 10.05.2024 | Deportivo Camioneros - Gutierrez SC 11.05.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Boca Unidos Corrientes 11.05.2024 | CA Linqueno - CD de Pronunciamiento 11.05.2024 | CA Douglas Haig - CAS Defensores de Belgrano 11.05.2024 | AC San Martin de Mendoza - CD Argentino Monte Maiz 11.05.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - CA Sansinena SD 11.05.2024 | CSD Sol de Mayo - Olimpo Bahia Blanca 11.05.2024 | CA Germinal - Club Cipolletti 11.05.2024 | CD Santamarina Tandil - Club Circulo Deportivo 11.05.2024 | Ciudad de Bolivar - CSB Atenas 11.05.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Deportivo Rincon 11.05.2024 | Independiente de Chivilcoy - Sportivo Las Parejas 11.05.2024 | CA Huracan Las Heras - CA Ferro Carril Oeste General Pico 11.05.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CS Estudiantes San Luis 11.05.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Central Norte Salta 11.05.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sol de America de Formosa 12.05.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA 9 de Julio Rafaela 12.05.2024 | Juventud Antoniana - Union de Sunchales 15.05.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Deportivo Camioneros 15.05.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - AC San Martin de Mendoza 15.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Kimberley de Mar Del Plata 15.05.2024 | CA Sansinena SD - CD Santamarina Tandil 15.05.2024 | Club Circulo Deportivo - Villa Mitre de Bahia Blanca 15.05.2024 | Deportivo Rincon - CA Germinal 15.05.2024 | CA Sol de America de Formosa - Juventud Antoniana 15.05.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Club Sportivo General San Martin 15.05.2024 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 16.05.2024 | Sportivo Las Parejas - CA Douglas Haig 16.05.2024 | Club Cipolletti - CSD Sol de Mayo 16.05.2024 | CSB Atenas - CA Huracan Las Heras 16.05.2024 | Union de Sunchales - CA Sarmiento de Resistencia 16.05.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CS Belgrano 16.05.2024 | CD de Pronunciamiento - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 16.05.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Independiente de Chivilcoy 16.05.2024 | Gutierrez SC - CA Juventud Unida Universitario San Luis 16.05.2024 | CA Central Norte Salta - CA Sarmiento de la Banda 18.05.2024 | Deportivo Rincon - CSD Sol de Mayo 19.05.2024 | CSB Atenas - CA Ferro Carril Oeste General Pico 19.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CA Sansinena SD 19.05.2024 | Club Circulo Deportivo - CA Germinal 19.05.2024 | CD Santamarina Tandil - Villa Mitre de Bahia Blanca 19.05.2024 | CD de Pronunciamiento - Independiente de Chivilcoy 19.05.2024 | CA Linqueno - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 19.05.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CA Juventud Unida Universitario San Luis 19.05.2024 | AC San Martin de Mendoza - Deportivo Camioneros 19.05.2024 | Union de Sunchales - Club Sportivo General San Martin 19.05.2024 | CM Crucero del Norte - Juventud Antoniana 19.05.2024 | Club Cipolletti - Kimberley de Mar Del Plata 19.05.2024 | Sportivo Las Parejas - CS Belgrano 19.05.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Douglas Haig 19.05.2024 | CS Estudiantes San Luis - CA Huracan Las Heras 19.05.2024 | Gutierrez SC - Ciudad de Bolivar 19.05.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de la Banda 19.05.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA Sarmiento de Resistencia 22.05.2024 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 25.05.2024 | Independiente de Chivilcoy - CA Linqueno 25.05.2024 | Ciudad de Bolivar - CD Argentino Monte Maiz 25.05.2024 | CAS Defensores de Belgrano - Sportivo Las Parejas 25.05.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CM Crucero del Norte 26.05.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Deportivo Rincon 26.05.2024 | CA Germinal - CD Santamarina Tandil 26.05.2024 | CSD Sol de Mayo - Club Circulo Deportivo 26.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Club Cipolletti 26.05.2024 | CA Douglas Haig - CD de Pronunciamiento 26.05.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Deportivo Camioneros 26.05.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - AC San Martin de Mendoza 26.05.2024 | CA Huracan Las Heras - Gutierrez SC 26.05.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Sol de America de Formosa 26.05.2024 | CSB Atenas - CS Estudiantes San Luis 26.05.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Union de Sunchales 26.05.2024 | CA Central Norte Salta - CA Boca Unidos Corrientes 26.05.2024 | CS Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 27.05.2024 | CA Sansinena SD - Villa Mitre de Bahia Blanca 01.06.2024 | CS Estudiantes San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 01.06.2024 | Deportivo Camioneros - CA Juventud Unida Universitario San Luis 01.06.2024 | Union de Sunchales - CA Central Norte Salta