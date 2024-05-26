26.05.2024 | 07:00 | NHK Spring Yokohama FC Seagulls-NGU Loveledge Nagoya | Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar | 11. Hafta

NHK Spring Yokohama FC Seagulls ile NGU Loveledge Nagoya 2024 Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen NHK Spring Yokohama FC Seagulls-NGU Loveledge Nagoya maçı, NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium Stadı'nda oynanıyor. NHK Spring Yokohama FC Seagulls-NGU Loveledge Nagoya maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: NHK Spring Yokohama FC Seagulls-NGU Loveledge Nagoya

Maçın Tarihi ve Saati: 26.05.2024 / 07:00

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