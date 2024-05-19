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FA Kupası 2024
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19.05.2024 | 10:30 | Beijing Institute Of Technology FC-Guangxi Pingguo Haliao | FA Kupası | 3. Hafta

Beijing Institute Of Technology FC ile Guangxi Pingguo Haliao 2024 FA Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Beijing Institute Of Technology FC-Guangxi Pingguo Haliao maçı, Beijing Institute of Technology Eastern Athletic F Stadı'nda oynanıyor. Beijing Institute Of Technology FC-Guangxi Pingguo Haliao maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Beijing Institute Of Technology FC-Guangxi Pingguo Haliao
Maçın Tarihi ve Saati: 19.05.2024 / 10:30
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