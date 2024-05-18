18.05.2024 | 18:00 | FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov | Prva Liga | 33. Hafta

FK Akademija Pandev Brera Strumica ile FK Makedonija Gjorge Petrov 23/24 Prva Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov maçı, Kukus Stadium Stadı'nda oynanıyor. FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov

Maçın Tarihi ve Saati: 18.05.2024 / 18:00

Maçın Hakemi: