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Prva Liga 23/24
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18.05.2024 | 18:00 | FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov | Prva Liga | 33. Hafta

FK Akademija Pandev Brera Strumica ile FK Makedonija Gjorge Petrov 23/24 Prva Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov maçı, Kukus Stadium Stadı'nda oynanıyor. FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FK Akademija Pandev Brera Strumica-FK Makedonija Gjorge Petrov
Maçın Tarihi ve Saati: 18.05.2024 / 18:00
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