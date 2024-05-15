15.05.2024 | 21:30 | CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin | Torneo Federal A | 9. Hafta

CA Boca Unidos Corrientes ile Club Sportivo General San Martin 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin maçı, Estadio Jose Antonio Romero Feris Stadı'nda oynanıyor. CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin
Maçın Tarihi ve Saati: 15.05.2024 / 21:30
Maçın Hakemi: