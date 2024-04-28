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Torneo Federal A 2024
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28.04.2024 | 22:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CAS Defensores de Belgrano | Torneo Federal A | 6. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile CAS Defensores de Belgrano 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CAS Defensores de Belgrano maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CAS Defensores de Belgrano maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CAS Defensores de Belgrano
Maçın Tarihi ve Saati: 28.04.2024 / 22:00
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