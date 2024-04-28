28.04.2024 | 22:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CAS Defensores de Belgrano | Torneo Federal A | 6. Hafta

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28.04.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CAS Defensores de Belgrano 22.03.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Cipolletti 23.03.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Boca Unidos Corrientes 23.03.2024 | Juventud Antoniana - CM Crucero del Norte 23.03.2024 | CA Germinal - Club Circulo Deportivo 23.03.2024 | Independiente de Chivilcoy - CD de Pronunciamiento 23.03.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CSB Atenas 23.03.2024 | Ciudad de Bolivar - Gutierrez SC 23.03.2024 | Deportivo Camioneros - AC San Martin de Mendoza 23.03.2024 | CSD Sol de Mayo - Deportivo Rincon 23.03.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Linqueno 23.03.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 23.03.2024 | CA Huracan Las Heras - CS Estudiantes San Luis 23.03.2024 | Club Sportivo General San Martin - Union de Sunchales 24.03.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sol de America de Formosa 24.03.2024 | CA Douglas Haig - CA 9 de Julio Rafaela 24.03.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CD Argentino Monte Maiz 24.03.2024 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 26.03.2024 | CS Belgrano - Sportivo Las Parejas 29.03.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Juventud Unida Universitario San Luis 30.03.2024 | CS Estudiantes San Luis - CSB Atenas 30.03.2024 | Deportivo Rincon - Kimberley de Mar Del Plata 30.03.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Sansinena SD 30.03.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Ciudad de Bolivar 30.03.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sarmiento de Resistencia 31.03.2024 | CD Santamarina Tandil - CA Germinal 31.03.2024 | Union de Sunchales - CA Sarmiento de la Banda 31.03.2024 | Club Circulo Deportivo - CSD Sol de Mayo 31.03.2024 | CD de Pronunciamiento - CA Douglas Haig 31.03.2024 | Deportivo Camioneros - CA Ferro Carril Oeste General Pico 31.03.2024 | CA Linqueno - Independiente de Chivilcoy 31.03.2024 | CA Sol de America de Formosa - Club Sportivo General San Martin 31.03.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Central Norte Salta 31.03.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CS Belgrano 01.04.2024 | Club Cipolletti - Olimpo Bahia Blanca 01.04.2024 | Gutierrez SC - CA Huracan Las Heras 02.04.2024 | Sportivo Las Parejas - CAS Defensores de Belgrano 06.04.2024 | CSB Atenas - Gutierrez SC 06.04.2024 | Ciudad de Bolivar - AC San Martin de Mendoza 06.04.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Estudiantes San Luis 06.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Deportivo Camioneros 06.04.2024 | Club Sportivo General San Martin - CM Crucero del Norte 07.04.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Circulo Deportivo 07.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CD Santamarina Tandil 07.04.2024 | CA Germinal - Villa Mitre de Bahia Blanca 07.04.2024 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 07.04.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 07.04.2024 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 07.04.2024 | CA Sansinena SD - Club Cipolletti 07.04.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Deportivo Rincon 07.04.2024 | CA Huracan Las Heras - CD Argentino Monte Maiz 07.04.2024 | CA Douglas Haig - CA Linqueno 07.04.2024 | CA Central Norte Salta - Union de Sunchales 07.04.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - Juventud Antoniana 08.04.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Sol de America de Formosa 09.04.2024 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 10.04.2024 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 13.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 14.04.2024 | CD Santamarina Tandil - Kimberley de Mar Del Plata 14.04.2024 | CA Germinal - CA Sansinena SD 14.04.2024 | Club Circulo Deportivo - Olimpo Bahia Blanca 14.04.2024 | Deportivo Camioneros - Ciudad de Bolivar 14.04.2024 | CD de Pronunciamiento - CAS Defensores de Belgrano 14.04.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 14.04.2024 | Deportivo Rincon - Club Cipolletti 14.04.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Douglas Haig 14.04.2024 | CA Linqueno - CS Belgrano 14.04.2024 | Gutierrez SC - CS Estudiantes San Luis 14.04.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sarmiento de la Banda 14.04.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CSB Atenas 14.04.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA Central Norte Salta 14.04.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Sportivo Las Parejas 14.04.2024 | Union de Sunchales - CA Boca Unidos Corrientes 15.04.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Huracan Las Heras 15.04.2024 | Juventud Antoniana - Club Sportivo General San Martin 20.04.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Gutierrez SC 20.04.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sol de America de Formosa 21.04.2024 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 21.04.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Villa Mitre de Bahia Blanca 21.04.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Sarmiento de Resistencia 21.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CA Germinal 21.04.2024 | CA Douglas Haig - Independiente de Chivilcoy 21.04.2024 | CA Huracan Las Heras - Deportivo Camioneros 21.04.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA Linqueno 21.04.2024 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 21.04.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 21.04.2024 | CA Sansinena SD - Deportivo Rincon 21.04.2024 | CS Estudiantes San Luis - CD Argentino Monte Maiz 21.04.2024 | CSB Atenas - AC San Martin de Mendoza 22.04.2024 | Sportivo Las Parejas - CD de Pronunciamiento 22.04.2024 | CA Central Norte Salta - CM Crucero del Norte 22.04.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Juventud Antoniana 22.04.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Juventud Unida Universitario San Luis 23.04.2024 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 27.04.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Ferro Carril Oeste General Pico 27.04.2024 | Deportivo Camioneros - CSB Atenas 27.04.2024 | Independiente de Chivilcoy - CS Belgrano 27.04.2024 | CM Crucero del Norte - CA Boca Unidos Corrientes 28.04.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sarmiento de la Banda 28.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CA Sansinena SD 28.04.2024 | CA Germinal - Kimberley de Mar Del Plata 28.04.2024 | Club Circulo Deportivo - Deportivo Rincon 28.04.2024 | CD de Pronunciamiento - CA 9 de Julio Rafaela 28.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Huracan Las Heras 28.04.2024 | AC San Martin de Mendoza - CS Estudiantes San Luis 28.04.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Gutierrez SC 28.04.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Olimpo Bahia Blanca 28.04.2024 | CA Linqueno - Sportivo Las Parejas 28.04.2024 | CA Sol de America de Formosa - Union de Sunchales 28.04.2024 | Juventud Antoniana - CA Central Norte Salta 29.04.2024 | CD Santamarina Tandil - Club Cipolletti