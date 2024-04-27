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Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Raal La Louviere maçı
Nationale 1 23/24
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27.04.2024 | 21:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Raal La Louviere | Nationale 1 | 32. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Raal La Louviere 23/24 Nationale 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Raal La Louviere maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Raal La Louviere maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Raal La Louviere
Maçın Tarihi ve Saati: 27.04.2024 / 21:00
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