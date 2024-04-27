27.04.2024 | 19:00 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-FC Stk 1914 Samorin | 2. Liga | 27. Hafta

FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana ile FC Stk 1914 Samorin 23/24 2. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-FC Stk 1914 Samorin maçı, Futbalovy stadion Ziar nad Hronom Stadı'nda oynanıyor. FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-FC Stk 1914 Samorin maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-FC Stk 1914 Samorin

Maçın Tarihi ve Saati: 27.04.2024 / 19:00

Maçın Hakemi: