25.04.2024 | 00:30 | Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Premier Lig, Kapanış | 19. Hafta

Once Deportivo de Ahuachapan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2024 Premier Lig, Kapanış 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Estadio Simeon Magana'nde oynanıyor. Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca
Maçın Tarihi ve Saati: 25.04.2024 / 00:30
Maçın Hakemi: