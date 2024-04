Maçları Filtrele

24.04.2024 | US Hostert - US Mondorf-Les-Bains 28.10.2023 | Grevenmacher - Yellow Boys Weiler-La-Tour 28.10.2023 | FC Mamer 32 - AS La Jeunesse D Esch/Alzette 28.10.2023 | F91 Dudelange - FC Differdange 03 29.10.2023 | FC Schifflingen 95 - Kaerjeng 29.10.2023 | FC Rodange 91 - SC Bettembourg 29.10.2023 | FC Una Strassen - CS Fola Esch-Alzette 29.10.2023 | Residence Walferdange - FC Progres Niederkorn 29.10.2023 | Red Star Merl-Belair - Swift Hesperange 29.10.2023 | FF Norden 02 - FC Lorentzweiler 29.10.2023 | US Hostert - Union Titus Petange 29.10.2023 | FC Erpeldange 72 - US Mondorf-Les-Bains 29.10.2023 | FC Koeppchen Wormeldange - FC Mondercange 29.10.2023 | Alisontia Steinsel - FC Etzella Ettelbruck 29.10.2023 | FC Jeunesse Canach - FC Wiltz 71 29.10.2023 | AS Luxemburg Porto - Racing FC Union Luxembourg 29.10.2023 | US Rumelange - FC Marisca Mersch 03.04.2024 | FC Schifflingen 95 - US Mondorf-Les-Bains 03.04.2024 | SC Bettembourg - Swift Hesperange 03.04.2024 | US Rumelange - AS La Jeunesse D Esch/Alzette 03.04.2024 | FC Mondercange - FC Differdange 03 03.04.2024 | US Hostert - Racing FC Union Luxembourg 03.04.2024 | FF Norden 02 - FC Una Strassen 03.04.2024 | Alisontia Steinsel - FC Progres Niederkorn 03.04.2024 | Yellow Boys Weiler-La-Tour - FC Jeunesse Canach 24.04.2024 | FC Progres Niederkorn - FC Differdange 03 24.04.2024 | AS La Jeunesse D Esch/Alzette - Swift Hesperange 24.04.2024 | Yellow Boys Weiler-La-Tour - FC Una Strassen