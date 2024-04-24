24.04.2024 | 05:00 | Alianza FC Valledupar-CD Universidad Catolica del Ecuador | Copa Sudamericana | 3. Hafta

Maçları Filtrele

24.04.2024 | Alianza FC Valledupar - CD Universidad Catolica del Ecuador 06.03.2024 | CD Real Tomayapo - Jorge Wilstermann 06.03.2024 | CD Universidad Catolica - Coquimbo Unido 06.03.2024 | Deportivo Garcilaso - Asociacion Deportiva Tarma 06.03.2024 | Carabobo FC - Metropolitanos FC 06.03.2024 | CD Tolima - Independiente Medellin 07.03.2024 | FC Universitario de Vinto - CA Nacional Potosi 07.03.2024 | CD Everton Vina Del Mar - Deportes Union La Calera 07.03.2024 | CD Cuenca - Delfin Sc 07.03.2024 | Club Guarani - Sportiva Luqueno 07.03.2024 | Montevideo Wanderers - Danubio 07.03.2024 | CD Alianza Petrolera - America de Cali 07.03.2024 | Alianza FC Valledupar - America de Cali 08.03.2024 | Racing Club Montevideo - Cerro Largo FC 08.03.2024 | Rayo Zuliano - Deportivo La Guaira 08.03.2024 | Sportivo Ameliano - Club Olimpia 08.03.2024 | CD Universidad Cesar Vallejo - Sport Huancayo 08.03.2024 | CD Tecnico Universitario - CD Universidad Catolica del Ecuador 03.04.2024 | Nacional Asuncion - Argentinos Juniors 03.04.2024 | CA Belgrano de Cordoba - SC Internacional RS 03.04.2024 | Racing Club Montevideo - SC Corinthians SP 03.04.2024 | Sportivo Ameliano - CA Paranaense PR 03.04.2024 | CD Universidad Cesar Vallejo - Defensa Y Justicia 04.04.2024 | Cuiaba EC MT - Atletico Lanus 04.04.2024 | Rayo Zuliano - Danubio 04.04.2024 | Red Bull Bragantino SP - Coquimbo Unido 04.04.2024 | Sportivo Trinidense - Fortaleza EC CE 04.04.2024 | CA Nacional Potosi - Boca Juniors 04.04.2024 | Alianza FC Valledupar - Deportes Union La Calera 05.04.2024 | Deportivo Garcilaso - Metropolitanos FC 05.04.2024 | Sportiva Luqueno - Racing Club Avellaneda 05.04.2024 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Cruzeiro EC MG 05.04.2024 | Always Ready - Independiente Medellin 05.04.2024 | CD Real Tomayapo - Delfin Sc 10.04.2024 | Argentinos Juniors - Racing Club Montevideo 10.04.2024 | SC Corinthians SP - Nacional Asuncion 10.04.2024 | Boca Juniors - Sportivo Trinidense 10.04.2024 | Danubio - Sportivo Ameliano 10.04.2024 | CA Paranaense PR - Rayo Zuliano 11.04.2024 | Defensa Y Justicia - Always Ready 11.04.2024 | Fortaleza EC CE - CA Nacional Potosi 11.04.2024 | Deportes Union La Calera - CD Universidad Catolica del Ecuador 11.04.2024 | SC Internacional RS - CD Real Tomayapo 11.04.2024 | Racing Club Avellaneda - Red Bull Bragantino SP 11.04.2024 | Independiente Medellin - CD Universidad Cesar Vallejo 12.04.2024 | Metropolitanos FC - Cuiaba EC MT 12.04.2024 | Atletico Lanus - Deportivo Garcilaso 12.04.2024 | Coquimbo Unido - Sportiva Luqueno 12.04.2024 | Cruzeiro EC MG - Alianza FC Valledupar 12.04.2024 | Delfin Sc - CA Belgrano de Cordoba 24.04.2024 | Deportes Union La Calera - Cruzeiro EC MG 24.04.2024 | Sportivo Trinidense - CA Nacional Potosi 24.04.2024 | Deportivo Garcilaso - Cuiaba EC MT 24.04.2024 | Argentinos Juniors - SC Corinthians SP 25.04.2024 | Coquimbo Unido - Racing Club Avellaneda 25.04.2024 | Danubio - CA Paranaense PR