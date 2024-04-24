24.04.2024 | 05:00 | Alianza FC Valledupar-CD Universidad Catolica del Ecuador | Copa Sudamericana | 3. Hafta

Alianza FC Valledupar ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2024 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Alianza FC Valledupar-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Armando Maestre Pavajeau Stadı'nda oynanıyor. Alianza FC Valledupar-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Alianza FC Valledupar-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 24.04.2024 / 05:00
Maçın Hakemi: