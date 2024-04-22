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Canlı Skor El Salvador Premier Lig, Kapanış Premier Lig, Kapanış 2024 Sezonu CD Platense Municipal Zacatecoluca - Alianza FC San Salvador maçı
Premier Lig, Kapanış 2024
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22.04.2024 | 00:30 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-Alianza FC San Salvador | Premier Lig, Kapanış | 18. Hafta

CD Platense Municipal Zacatecoluca ile Alianza FC San Salvador 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Platense Municipal Zacatecoluca-Alianza FC San Salvador maçı, Estadio Antonio Toledo Valle Stadı'nda oynanıyor. CD Platense Municipal Zacatecoluca-Alianza FC San Salvador maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Platense Municipal Zacatecoluca-Alianza FC San Salvador
Maçın Tarihi ve Saati: 22.04.2024 / 00:30
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