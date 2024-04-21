21.04.2024 | 17:00 | Club Sportivo General San Martin-CA Sarmiento de Resistencia | Torneo Federal A | 5. Hafta

Club Sportivo General San Martin ile CA Sarmiento de Resistencia 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Sportivo General San Martin-CA Sarmiento de Resistencia maçı, Estadio 17 de Octubre Stadı'nda oynanıyor. Club Sportivo General San Martin-CA Sarmiento de Resistencia maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Club Sportivo General San Martin-CA Sarmiento de Resistencia
Maçın Tarihi ve Saati: 21.04.2024 / 17:00
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