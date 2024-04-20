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Canlı Skor Slovakya 3. Liga, Batı 3. Liga, West 23/24 Sezonu RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom maçı
3. Liga, West 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

20.04.2024 | 17:30 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica-OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | 3. Liga, Batı | 23. Hafta

RSC Hamsik Academy Banska Bystrica ile OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 23/24 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen RSC Hamsik Academy Banska Bystrica-OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom maçı, Stadı'nda oynanıyor. RSC Hamsik Academy Banska Bystrica-OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: RSC Hamsik Academy Banska Bystrica-OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom
Maçın Tarihi ve Saati: 20.04.2024 / 17:30
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