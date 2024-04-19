19.04.2024 | 19:00 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B | 2. Liga | 25. Hafta

FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana ile Slovan Bratislava B 23/24 2. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B maçı, Futbalovy stadion Ziar nad Hronom Stadı'nda oynanıyor. FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-Slovan Bratislava B

Maçın Tarihi ve Saati: 19.04.2024 / 19:00

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