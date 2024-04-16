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Canlı Skor Arjantin Copa de la Liga, Reserves Copa de la Liga, Reserves 2024 Sezonu Atletico Tucuman Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı
Copa de la Liga, Reserves 2024
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16.04.2024 | 21:00 | Atletico Tucuman Reserve-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | Copa de la Liga, Reserves | 9. Hafta

Atletico Tucuman Reserve ile Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2024 Copa de la Liga, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Atletico Tucuman Reserve-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Atletico Tucuman Reserve-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Atletico Tucuman Reserve-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 16.04.2024 / 21:00
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