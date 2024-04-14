14.04.2024 | 15:00 | Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 2. Lig | 35. Hafta

Anagold 24 Erzincanspor ile Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 23/24 2. Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı, Mustakil Atletizm Pisti Sahasi Stadı'nda oynanıyor. Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
Maçın Tarihi ve Saati: 14.04.2024 / 15:00
Maçın Hakemi: