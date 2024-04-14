14.04.2024 | 15:00 | Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 2. Lig | 35. Hafta

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14.04.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 26.08.2023 | Ankara Demirspor - Karacabey Belediyespor 26.08.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Ankaraspor 27.08.2023 | Adıyaman 1954 - Diyarbekirspor AS 27.08.2023 | Karaman FK - Menemenspor 27.08.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Esenler Erokspor 27.08.2023 | Serik Belediyespor - Hes İlaç Afyonspor 27.08.2023 | Etimesgut Belediyespor - Kastamonuspor 27.08.2023 | Altınordu FK - Nazilli Belediyespor 27.08.2023 | Kırklarelispor - 1461 Trabzon FK 27.08.2023 | Bursaspor - İçel İdmanyurdu Spor 27.08.2023 | Iskenderunspor AS - 68 Aksaray Belediyespor 27.08.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Iğdır FK 27.08.2023 | Uşakspor - Düzcespor 27.08.2023 | Belediye Derincespor - Sarıyer 27.08.2023 | Bucaspor - Van Spor FK 27.08.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Denizlispor 27.08.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - İnegölspor 27.08.2023 | Isparta 32 Sporu - Somaspor 02.09.2023 | Karacabey Belediyespor - Bursaspor 02.09.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Bucaspor 03.09.2023 | Van Spor FK - Adıyaman 1954 03.09.2023 | 1461 Trabzon FK - Zonguldak Kömürspor 03.09.2023 | Diyarbekirspor AS - Serik Belediyespor 03.09.2023 | Iğdır FK - Etimesgut Belediyespor 03.09.2023 | Ankaraspor - Ankara Demirspor 03.09.2023 | Düzcespor - Belediye Derincespor 03.09.2023 | Kastamonuspor - Anagold 24 Erzincanspor 03.09.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Uşakspor 03.09.2023 | Nazilli Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı 03.09.2023 | İnegölspor - Fethiyespor 03.09.2023 | Sarıyer - Amed Sportif Faaliyetler 03.09.2023 | Somaspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 03.09.2023 | Esenler Erokspor - Kırklarelispor 03.09.2023 | Denizlispor - Karaman FK 03.09.2023 | Menemenspor - Isparta 32 Sporu 04.09.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Kirsehir Belediye Spor 10.09.2023 | Ankara Demirspor - Nazilli Belediyespor 10.09.2023 | Zonguldak Kömürspor - Esenler Erokspor 10.09.2023 | Serik Belediyespor - Van Spor FK 10.09.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Diyarbekirspor AS 10.09.2023 | Adıyaman 1954 - İçel İdmanyurdu Spor 10.09.2023 | Etimesgut Belediyespor - Somaspor 10.09.2023 | Karaman FK - Sarıyer 10.09.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Altınordu FK 10.09.2023 | Kırklarelispor - Hes İlaç Afyonspor 10.09.2023 | Bursaspor - Ankaraspor 10.09.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Menemenspor 10.09.2023 | Uşakspor - Iskenderunspor AS 10.09.2023 | Belediye Derincespor - 68 Aksaray Belediyespor 10.09.2023 | Bucaspor - Karacabey Belediyespor 10.09.2023 | Isparta 32 Sporu - Denizlispor 10.09.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Düzcespor 10.09.2023 | Fethiyespor - Kastamonuspor 10.09.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Iğdır FK 16.09.2023 | Ankaraspor - Bucaspor 16.09.2023 | Altınordu FK - Ankara Demirspor 16.09.2023 | Nazilli Belediyespor - Bursaspor 16.09.2023 | Sarıyer - Isparta 32 Sporu 16.09.2023 | Somaspor - Anagold 24 Erzincanspor 16.09.2023 | Karacabey Belediyespor - Adıyaman 1954 16.09.2023 | Esenler Erokspor - 1461 Trabzon FK 16.09.2023 | Menemenspor - Etimesgut Belediyespor 17.09.2023 | Diyarbekirspor AS - Kırklarelispor 17.09.2023 | Van Spor FK - Kirsehir Belediye Spor 17.09.2023 | Iğdır FK - Fethiyespor 17.09.2023 | Kastamonuspor - İnegölspor 17.09.2023 | Düzcespor - Karaman FK 17.09.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler 17.09.2023 | Iskenderunspor AS - Belediye Derincespor 17.09.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Zonguldak Kömürspor 17.09.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Serik Belediyespor 17.09.2023 | Denizlispor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 23.09.2023 | 1461 Trabzon FK - Hes İlaç Afyonspor 23.09.2023 | Adıyaman 1954 - Ankaraspor 23.09.2023 | Ankara Demirspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 23.09.2023 | Zonguldak Kömürspor - Diyarbekirspor AS 23.09.2023 | Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor 23.09.2023 | Etimesgut Belediyespor - Denizlispor 23.09.2023 | Karaman FK - 68 Aksaray Belediyespor 23.09.2023 | Bursaspor - Altınordu FK 23.09.2023 | Kırklarelispor - Van Spor FK 23.09.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Sarıyer 23.09.2023 | Belediye Derincespor - Uşakspor 23.09.2023 | İnegölspor - Iğdır FK 23.09.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Iskenderunspor AS 23.09.2023 | Bucaspor - Nazilli Belediyespor 23.09.2023 | Isparta 32 Sporu - Düzcespor 23.09.2023 | Fethiyespor - Somaspor 23.09.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Menemenspor 24.09.2023 | Kirsehir Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor 01.10.2023 | Diyarbekirspor AS - 1461 Trabzon FK 01.10.2023 | Van Spor FK - Zonguldak Kömürspor 01.10.2023 | Iğdır FK - Kastamonuspor 01.10.2023 | Ankaraspor - Serik Belediyespor 01.10.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Isparta 32 Sporu 01.10.2023 | Nazilli Belediyespor - Adıyaman 1954 01.10.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Bursaspor 01.10.2023 | Altınordu FK - Bucaspor 01.10.2023 | Somaspor - İnegölspor 01.10.2023 | Iskenderunspor AS - Karaman FK 01.10.2023 | Uşakspor - Amed Sportif Faaliyetler 01.10.2023 | Sarıyer - Etimesgut Belediyespor 01.10.2023 | Düzcespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 01.10.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Kırklarelispor 01.10.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Esenler Erokspor 01.10.2023 | Karacabey Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor 01.10.2023 | Menemenspor - Fethiyespor 01.10.2023 | Denizlispor - Anagold 24 Erzincanspor 07.10.2023 | Serik Belediyespor - Nazilli Belediyespor 07.10.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Ankaraspor 07.10.2023 | Bursaspor - Ankara Demirspor 07.10.2023 | Kırklarelispor - Karacabey Belediyespor 07.10.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - 68 Aksaray Belediyespor 07.10.2023 | Bucaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 07.10.2023 | Isparta 32 Sporu - Iskenderunspor AS 08.10.2023 | Adıyaman 1954 - Altınordu FK 08.10.2023 | 1461 Trabzon FK - Van Spor FK 08.10.2023 | Zonguldak Kömürspor - İçel İdmanyurdu Spor 08.10.2023 | Etimesgut Belediyespor - Düzcespor 08.10.2023 | Kastamonuspor - Somaspor 08.10.2023 | Karaman FK - Uşakspor 08.10.2023 | İnegölspor - Menemenspor 08.10.2023 | Esenler Erokspor - Diyarbekirspor AS 08.10.2023 | Fethiyespor - Denizlispor 08.10.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Belediye Derincespor 08.10.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Sarıyer 14.10.2023 | Diyarbekirspor AS - Hes İlaç Afyonspor 14.10.2023 | Van Spor FK - Esenler Erokspor 14.10.2023 | Ankaraspor - Kırklarelispor 14.10.2023 | Ankara Demirspor - Bucaspor 14.10.2023 | Düzcespor - Anagold 24 Erzincanspor 14.10.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Etimesgut Belediyespor 14.10.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Adıyaman 1954 14.10.2023 | Altınordu FK - Serik Belediyespor 14.10.2023 | Nazilli Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor 14.10.2023 | Sarıyer - Fethiyespor 14.10.2023 | Denizlispor - İnegölspor 14.10.2023 | Belediye Derincespor - Karaman FK 14.10.2023 | Uşakspor - Isparta 32 Sporu 14.10.2023 | Somaspor - Iğdır FK 14.10.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - 1461 Trabzon FK 14.10.2023 | Karacabey Belediyespor - Zonguldak Kömürspor 14.10.2023 | Menemenspor - Kastamonuspor 14.10.2023 | Iskenderunspor AS - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 18.10.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Van Spor FK 18.10.2023 | Adıyaman 1954 - Ankara Demirspor 18.10.2023 | Kırklarelispor - Nazilli Belediyespor 18.10.2023 | 1461 Trabzon FK - Karacabey Belediyespor 18.10.2023 | Iğdır FK - Menemenspor 18.10.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Altınordu FK 18.10.2023 | Serik Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı 18.10.2023 | Zonguldak Kömürspor - Ankaraspor 18.10.2023 | Kastamonuspor - Denizlispor 18.10.2023 | Karaman FK - Amed Sportif Faaliyetler 18.10.2023 | Etimesgut Belediyespor - Iskenderunspor AS 18.10.2023 | Bucaspor - Bursaspor 18.10.2023 | İnegölspor - Sarıyer 18.10.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Uşakspor 18.10.2023 | Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu Spor 18.10.2023 | Fethiyespor - Düzcespor 18.10.2023 | Isparta 32 Sporu - Belediye Derincespor 18.10.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor 22.10.2023 | Iskenderunspor AS - Anagold 24 Erzincanspor 22.10.2023 | Karacabey Belediyespor - Esenler Erokspor 22.10.2023 | Van Spor FK - Diyarbekirspor AS 22.10.2023 | Ankaraspor - 1461 Trabzon FK 22.10.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Hes İlaç Afyonspor 22.10.2023 | Ankara Demirspor - Serik Belediyespor 22.10.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Fethiyespor 22.10.2023 | Düzcespor - İnegölspor 22.10.2023 | Altınordu FK - Kırklarelispor 22.10.2023 | Bursaspor - Adıyaman 1954 22.10.2023 | Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor 22.10.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Kirsehir Belediye Spor 22.10.2023 | Uşakspor - Etimesgut Belediyespor 22.10.2023 | Sarıyer - Kastamonuspor 22.10.2023 | Belediye Derincespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 22.10.2023 | Denizlispor - Iğdır FK 22.10.2023 | Menemenspor - Somaspor 22.10.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Isparta 32 Sporu 28.10.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Karacabey Belediyespor 28.10.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Ankara Demirspor 28.10.2023 | 1461 Trabzon FK - Nazilli Belediyespor 28.10.2023 | Zonguldak Kömürspor - Altınordu FK 28.10.2023 | Kırklarelispor - Beyoğlu Yeni Çarşı 28.10.2023 | Serik Belediyespor - Bursaspor 28.10.2023 | Diyarbekirspor AS - İçel İdmanyurdu Spor 28.10.2023 | Adıyaman 1954 - Bucaspor 28.10.2023 | Somaspor - Denizlispor 28.10.2023 | Kastamonuspor - Düzcespor 28.10.2023 | Etimesgut Belediyespor - Belediye Derincespor 28.10.2023 | Iğdır FK - Sarıyer 28.10.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Amed Sportif Faaliyetler 28.10.2023 | İnegölspor - 68 Aksaray Belediyespor 28.10.2023 | Esenler Erokspor - Ankaraspor 28.10.2023 | Fethiyespor - Iskenderunspor AS 28.10.2023 | Isparta 32 Sporu - Karaman FK 28.10.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Uşakspor 05.11.2023 | Belediye Derincespor - Anagold 24 Erzincanspor 05.11.2023 | Ankara Demirspor - Kırklarelispor 05.11.2023 | Nazilli Belediyespor - Esenler Erokspor 05.11.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Van Spor FK 05.11.2023 | Altınordu FK - 1461 Trabzon FK 05.11.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Zonguldak Kömürspor 05.11.2023 | Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor AS 05.11.2023 | Ankaraspor - Hes İlaç Afyonspor 05.11.2023 | Bucaspor - Serik Belediyespor 05.11.2023 | Bursaspor - Kirsehir Belediye Spor 05.11.2023 | Uşakspor - Fethiyespor 05.11.2023 | Iskenderunspor AS - İnegölspor 05.11.2023 | Sarıyer - Somaspor 05.11.2023 | Denizlispor - Menemenspor 05.11.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Etimesgut Belediyespor 05.11.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Kastamonuspor 05.11.2023 | Karaman FK - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 05.11.2023 | Düzcespor - Iğdır FK 11.11.2023 | Esenler Erokspor - Altınordu FK 11.11.2023 | Etimesgut Belediyespor - Karaman FK 11.11.2023 | Menemenspor - Sarıyer 12.11.2023 | Zonguldak Kömürspor - Ankara Demirspor 12.11.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Nazilli Belediyespor 12.11.2023 | Serik Belediyespor - Adıyaman 1954 12.11.2023 | 1461 Trabzon FK - Beyoğlu Yeni Çarşı 12.11.2023 | Van Spor FK - Karacabey Belediyespor 12.11.2023 | Kırklarelispor - Bursaspor 12.11.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Bucaspor 12.11.2023 | Diyarbekirspor AS - Ankaraspor 12.11.2023 | Somaspor - Düzcespor 12.11.2023 | Fethiyespor - Belediye Derincespor 12.11.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Isparta 32 Sporu 12.11.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler 12.11.2023 | Kastamonuspor - Iskenderunspor AS 12.11.2023 | İnegölspor - Uşakspor 12.11.2023 | Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor 18.11.2023 | Ankaraspor - Van Spor FK 18.11.2023 | Bursaspor - Zonguldak Kömürspor 18.11.2023 | Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor AS 18.11.2023 | Altınordu FK - Hes İlaç Afyonspor 18.11.2023 | Karacabey Belediyespor - İçel İdmanyurdu Spor 19.11.2023 | Bucaspor - Kırklarelispor 19.11.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Esenler Erokspor 19.11.2023 | Ankara Demirspor - 1461 Trabzon FK 19.11.2023 | Adıyaman 1954 - Kirsehir Belediye Spor 19.11.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Fethiyespor 19.11.2023 | Sarıyer - Denizlispor 19.11.2023 | Belediye Derincespor - İnegölspor 19.11.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Somaspor 19.11.2023 | Düzcespor - Menemenspor 19.11.2023 | Karaman FK - Anagold 24 Erzincanspor 19.11.2023 | Isparta 32 Sporu - Etimesgut Belediyespor 19.11.2023 | Uşakspor - Kastamonuspor 19.11.2023 | Iskenderunspor AS - Iğdır FK 25.11.2023 | Esenler Erokspor - Ankara Demirspor 25.11.2023 | İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler 26.11.2023 | Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 26.11.2023 | Diyarbekirspor AS - Altınordu FK 26.11.2023 | Kırklarelispor - Adıyaman 1954 26.11.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 26.11.2023 | 1461 Trabzon FK - Bursaspor 26.11.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Serik Belediyespor 26.11.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Ankaraspor 26.11.2023 | Van Spor FK - Nazilli Belediyespor 26.11.2023 | Etimesgut Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 26.11.2023 | Denizlispor - Düzcespor 26.11.2023 | Fethiyespor - Karaman FK 26.11.2023 | Kastamonuspor - Belediye Derincespor 26.11.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Isparta 32 Sporu 26.11.2023 | Somaspor - Iskenderunspor AS 26.11.2023 | Iğdır FK - Uşakspor 26.11.2023 | Menemenspor - 68 Aksaray Belediyespor 02.12.2023 | Serik Belediyespor - Kırklarelispor 02.12.2023 | Bursaspor - Esenler Erokspor 02.12.2023 | Altınordu FK - Van Spor FK 02.12.2023 | Ankara Demirspor - Hes İlaç Afyonspor 02.12.2023 | Nazilli Belediyespor - İçel İdmanyurdu Spor 02.12.2023 | Isparta 32 Sporu - Fethiyespor 02.12.2023 | Iskenderunspor AS - Menemenspor 02.12.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Anagold 24 Erzincanspor 02.12.2023 | Belediye Derincespor - Iğdır FK 03.12.2023 | Bucaspor - 1461 Trabzon FK 03.12.2023 | Adıyaman 1954 - Zonguldak Kömürspor 03.12.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Diyarbekirspor AS 03.12.2023 | Ankaraspor - Karacabey Belediyespor 03.12.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Denizlispor 03.12.2023 | Karaman FK - İnegölspor 03.12.2023 | Uşakspor - Somaspor 03.12.2023 | Düzcespor - Sarıyer 03.12.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Kastamonuspor 09.12.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Altınordu FK 10.12.2023 | Diyarbekirspor AS - Ankara Demirspor 10.12.2023 | Karacabey Belediyespor - Nazilli Belediyespor 10.12.2023 | 1461 Trabzon FK - Adıyaman 1954 10.12.2023 | Van Spor FK - Beyoğlu Yeni Çarşı 10.12.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Bursaspor 10.12.2023 | Zonguldak Kömürspor - Serik Belediyespor 10.12.2023 | Kırklarelispor - Kirsehir Belediye Spor 10.12.2023 | Kastamonuspor - Karaman FK 10.12.2023 | Somaspor - Belediye Derincespor 10.12.2023 | İnegölspor - Isparta 32 Sporu 10.12.2023 | Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler 10.12.2023 | Denizlispor - Iskenderunspor AS 10.12.2023 | Menemenspor - Uşakspor 10.12.2023 | Sarıyer - 68 Aksaray Belediyespor 11.12.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor 11.12.2023 | Esenler Erokspor - Bucaspor 11.12.2023 | Fethiyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 16.12.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor 16.12.2023 | Bursaspor - Diyarbekirspor AS 16.12.2023 | Bucaspor - Hes İlaç Afyonspor 16.12.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - İçel İdmanyurdu Spor 16.12.2023 | Etimesgut Belediyespor - Fethiyespor 17.12.2023 | Adıyaman 1954 - Esenler Erokspor 17.12.2023 | Serik Belediyespor - 1461 Trabzon FK 17.12.2023 | Nazilli Belediyespor - Ankaraspor 17.12.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Düzcespor 17.12.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Somaspor 17.12.2023 | Belediye Derincespor - Menemenspor 17.12.2023 | Karaman FK - Iğdır FK 19.12.2023 | Ankara Demirspor - Van Spor FK 19.12.2023 | Altınordu FK - Karacabey Belediyespor 19.12.2023 | Uşakspor - Denizlispor 19.12.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - İnegölspor 19.12.2023 | Iskenderunspor AS - Sarıyer 19.12.2023 | Isparta 32 Sporu - Kastamonuspor 19.12.2023 | Beyoğlu Yeni Çarşı - İçel İdmanyurdu Spor 19.12.2023 | Etimesgut Belediyespor - Fethiyespor 20.12.2023 | 68 Aksaray Belediyespor - Düzcespor 20.12.2023 | Nazilli Belediyespor - Ankaraspor 20.12.2023 | Adıyaman 1954 - Esenler Erokspor 20.12.2023 | Serik Belediyespor - 1461 Trabzon FK 20.12.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor 20.12.2023 | Bursaspor - Diyarbekirspor AS 20.12.2023 | Bucaspor - Hes İlaç Afyonspor 20.12.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Somaspor 20.12.2023 | Belediye Derincespor - Menemenspor 20.12.2023 | Karaman FK - Iğdır FK 23.12.2023 | İçel İdmanyurdu Spor - Ankara Demirspor 23.12.2023 | İnegölspor - Etimesgut Belediyespor 23.12.2023 | Sarıyer - Uşakspor 24.12.2023 | Iğdır FK - Isparta 32 Sporu 24.12.2023 | Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor 24.12.2023 | Ankaraspor - Altınordu FK 24.12.2023 | Hes İlaç Afyonspor - Adıyaman 1954 24.12.2023 | Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı 24.12.2023 | Esenler Erokspor - Serik Belediyespor 24.12.2023 | Diyarbekirspor AS - Bucaspor 24.12.2023 | 1461 Trabzon FK - Kirsehir Belediye Spor 24.12.2023 | Somaspor - Karaman FK 24.12.2023 | Denizlispor - Belediye Derincespor 24.12.2023 | Fethiyespor - Anagold 24 Erzincanspor 24.12.2023 | Menemenspor - Amed Sportif Faaliyetler 24.12.2023 | Düzcespor - Iskenderunspor AS 24.12.2023 | Kastamonuspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 25.12.2023 | Van Spor FK - Bursaspor 28.12.2023 | Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 13.01.2024 | 1461 Trabzon FK - Kırklarelispor 13.01.2024 | İnegölspor - Anagold 24 Erzincanspor 14.01.2024 | Van Spor FK - Bucaspor 14.01.2024 | Karacabey Belediyespor - Ankara Demirspor 14.01.2024 | Nazilli Belediyespor - Altınordu FK 14.01.2024 | Diyarbekirspor AS - Adıyaman 1954 14.01.2024 | Ankaraspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 14.01.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Bursaspor 14.01.2024 | Hes İlaç Afyonspor - Serik Belediyespor 14.01.2024 | Esenler Erokspor - Kirsehir Belediye Spor 14.01.2024 | Menemenspor - Karaman FK 14.01.2024 | Sarıyer - Belediye Derincespor 14.01.2024 | Somaspor - Isparta 32 Sporu 14.01.2024 | Denizlispor - Amed Sportif Faaliyetler 14.01.2024 | Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor 14.01.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Iskenderunspor AS 14.01.2024 | Düzcespor - Uşakspor 14.01.2024 | Iğdır FK - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 20.01.2024 | Serik Belediyespor - Diyarbekirspor AS 20.01.2024 | Ankara Demirspor - Ankaraspor 20.01.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Somaspor 20.01.2024 | Etimesgut Belediyespor - Iğdır FK 21.01.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Nazilli Belediyespor 21.01.2024 | Kırklarelispor - Esenler Erokspor 21.01.2024 | Adıyaman 1954 - Van Spor FK 21.01.2024 | Zonguldak Kömürspor - 1461 Trabzon FK 21.01.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Hes İlaç Afyonspor 21.01.2024 | Bursaspor - Karacabey Belediyespor 21.01.2024 | Bucaspor - İçel İdmanyurdu Spor 21.01.2024 | Karaman FK - Denizlispor 21.01.2024 | Belediye Derincespor - Düzcespor 21.01.2024 | Fethiyespor - İnegölspor 21.01.2024 | Isparta 32 Sporu - Menemenspor 21.01.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer 21.01.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Kastamonuspor 21.01.2024 | Uşakspor - 68 Aksaray Belediyespor 27.01.2024 | Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor 27.01.2024 | Hes İlaç Afyonspor - Kırklarelispor 27.01.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Adıyaman 1954 27.01.2024 | Esenler Erokspor - Zonguldak Kömürspor 27.01.2024 | Altınordu FK - Beyoğlu Yeni Çarşı 27.01.2024 | Ankaraspor - Bursaspor 27.01.2024 | Van Spor FK - Serik Belediyespor 27.01.2024 | Karacabey Belediyespor - Bucaspor 27.01.2024 | Diyarbekirspor AS - Kirsehir Belediye Spor 27.01.2024 | Kastamonuspor - Fethiyespor 27.01.2024 | Sarıyer - Karaman FK 27.01.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Belediye Derincespor 27.01.2024 | Denizlispor - Isparta 32 Sporu 27.01.2024 | Iğdır FK - Anagold 24 Erzincanspor 27.01.2024 | Düzcespor - Amed Sportif Faaliyetler 27.01.2024 | Somaspor - Etimesgut Belediyespor 27.01.2024 | Iskenderunspor AS - Uşakspor 27.01.2024 | Menemenspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 31.01.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Van Spor FK 31.01.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Somaspor 31.01.2024 | Bursaspor - Nazilli Belediyespor 31.01.2024 | Ankara Demirspor - Altınordu FK 31.01.2024 | 1461 Trabzon FK - Esenler Erokspor 31.01.2024 | Kırklarelispor - Diyarbekirspor AS 31.01.2024 | Zonguldak Kömürspor - Hes İlaç Afyonspor 31.01.2024 | Adıyaman 1954 - Karacabey Belediyespor 31.01.2024 | Serik Belediyespor - İçel İdmanyurdu Spor 31.01.2024 | Bucaspor - Ankaraspor 31.01.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Denizlispor 31.01.2024 | Karaman FK - Düzcespor 31.01.2024 | Etimesgut Belediyespor - Menemenspor 31.01.2024 | Isparta 32 Sporu - Sarıyer 31.01.2024 | Belediye Derincespor - Iskenderunspor AS 31.01.2024 | İnegölspor - Kastamonuspor 31.01.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - 68 Aksaray Belediyespor 31.01.2024 | Fethiyespor - Iğdır FK 03.02.2024 | Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor 04.02.2024 | Iğdır FK - İnegölspor 04.02.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Ankara Demirspor 04.02.2024 | Van Spor FK - Kırklarelispor 04.02.2024 | Ankaraspor - Adıyaman 1954 04.02.2024 | Hes İlaç Afyonspor - 1461 Trabzon FK 04.02.2024 | Diyarbekirspor AS - Zonguldak Kömürspor 04.02.2024 | Altınordu FK - Bursaspor 04.02.2024 | Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor 04.02.2024 | Nazilli Belediyespor - Bucaspor 04.02.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Kirsehir Belediye Spor 04.02.2024 | Somaspor - Fethiyespor 04.02.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Karaman FK 04.02.2024 | Uşakspor - Belediye Derincespor 04.02.2024 | Düzcespor - Isparta 32 Sporu 04.02.2024 | Iskenderunspor AS - Amed Sportif Faaliyetler 04.02.2024 | Denizlispor - Etimesgut Belediyespor 04.02.2024 | Sarıyer - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 10.02.2024 | Bursaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 11.02.2024 | Adıyaman 1954 - Nazilli Belediyespor 11.02.2024 | Bucaspor - Altınordu FK 11.02.2024 | Zonguldak Kömürspor - Van Spor FK 11.02.2024 | 1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor AS 11.02.2024 | Esenler Erokspor - Hes İlaç Afyonspor 11.02.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Karacabey Belediyespor 11.02.2024 | Kırklarelispor - İçel İdmanyurdu Spor 11.02.2024 | Serik Belediyespor - Ankaraspor 11.02.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Denizlispor 11.02.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Düzcespor 11.02.2024 | İnegölspor - Somaspor 11.02.2024 | Fethiyespor - Menemenspor 11.02.2024 | Etimesgut Belediyespor - Sarıyer 11.02.2024 | Karaman FK - Iskenderunspor AS 11.02.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - Uşakspor 11.02.2024 | Isparta 32 Sporu - 68 Aksaray Belediyespor 11.02.2024 | Kastamonuspor - Iğdır FK 17.02.2024 | Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor 17.02.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor 17.02.2024 | Ankaraspor - Kirsehir Belediye Spor 17.02.2024 | Sarıyer - Anagold 24 Erzincanspor 18.02.2024 | Diyarbekirspor AS - Esenler Erokspor 18.02.2024 | Altınordu FK - Adıyaman 1954 18.02.2024 | Van Spor FK - 1461 Trabzon FK 18.02.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Zonguldak Kömürspor 18.02.2024 | Ankara Demirspor - Bursaspor 18.02.2024 | Nazilli Belediyespor - Serik Belediyespor 18.02.2024 | Denizlispor - Fethiyespor 18.02.2024 | Menemenspor - İnegölspor 18.02.2024 | Uşakspor - Karaman FK 18.02.2024 | Iskenderunspor AS - Isparta 32 Sporu 18.02.2024 | Belediye Derincespor - Amed Sportif Faaliyetler 18.02.2024 | Düzcespor - Etimesgut Belediyespor 18.02.2024 | Somaspor - Kastamonuspor 18.02.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 24.02.2024 | Bucaspor - Ankara Demirspor 24.02.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Iskenderunspor AS 25.02.2024 | Adıyaman 1954 - Beyoğlu Yeni Çarşı 25.02.2024 | 1461 Trabzon FK - İçel İdmanyurdu Spor 25.02.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Düzcespor 25.02.2024 | Iğdır FK - Somaspor 25.02.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Nazilli Belediyespor 25.02.2024 | Serik Belediyespor - Altınordu FK 25.02.2024 | Esenler Erokspor - Van Spor FK 25.02.2024 | Hes İlaç Afyonspor - Diyarbekirspor AS 25.02.2024 | Zonguldak Kömürspor - Karacabey Belediyespor 25.02.2024 | Kırklarelispor - Ankaraspor 25.02.2024 | İnegölspor - Denizlispor 25.02.2024 | Karaman FK - Belediye Derincespor 25.02.2024 | Kastamonuspor - Menemenspor 25.02.2024 | Fethiyespor - Sarıyer 25.02.2024 | Isparta 32 Sporu - Uşakspor 25.02.2024 | Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor 01.03.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Esenler Erokspor 02.03.2024 | Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor 02.03.2024 | Ankara Demirspor - Adıyaman 1954 02.03.2024 | Karacabey Belediyespor - 1461 Trabzon FK 02.03.2024 | Ankaraspor - Zonguldak Kömürspor 02.03.2024 | Van Spor FK - Hes İlaç Afyonspor 02.03.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Serik Belediyespor 02.03.2024 | Bursaspor - Bucaspor 02.03.2024 | Altınordu FK - Kirsehir Belediye Spor 02.03.2024 | Düzcespor - Fethiyespor 02.03.2024 | Sarıyer - İnegölspor 02.03.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - Karaman FK 02.03.2024 | Belediye Derincespor - Isparta 32 Sporu 02.03.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor 02.03.2024 | Iskenderunspor AS - Etimesgut Belediyespor 02.03.2024 | Denizlispor - Kastamonuspor 02.03.2024 | Uşakspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 02.03.2024 | Menemenspor - Iğdır FK 06.03.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı 06.03.2024 | Esenler Erokspor - Karacabey Belediyespor 06.03.2024 | Adıyaman 1954 - Bursaspor 06.03.2024 | Hes İlaç Afyonspor - İçel İdmanyurdu Spor 06.03.2024 | 1461 Trabzon FK - Ankaraspor 06.03.2024 | Serik Belediyespor - Ankara Demirspor 06.03.2024 | Zonguldak Kömürspor - Nazilli Belediyespor 06.03.2024 | Kırklarelispor - Altınordu FK 06.03.2024 | Diyarbekirspor AS - Van Spor FK 06.03.2024 | Iğdır FK - Denizlispor 06.03.2024 | İnegölspor - Düzcespor 06.03.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Belediye Derincespor 06.03.2024 | Somaspor - Menemenspor 06.03.2024 | Kastamonuspor - Sarıyer 06.03.2024 | Isparta 32 Sporu - Amed Sportif Faaliyetler 06.03.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Iskenderunspor AS 06.03.2024 | Etimesgut Belediyespor - Uşakspor 06.03.2024 | Fethiyespor - 68 Aksaray Belediyespor 10.03.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Kırklarelispor 10.03.2024 | Ankaraspor - Esenler Erokspor 10.03.2024 | Bucaspor - Adıyaman 1954 10.03.2024 | Nazilli Belediyespor - 1461 Trabzon FK 10.03.2024 | Altınordu FK - Zonguldak Kömürspor 10.03.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Diyarbekirspor AS 10.03.2024 | Karacabey Belediyespor - Hes İlaç Afyonspor 10.03.2024 | Bursaspor - Serik Belediyespor 10.03.2024 | Ankara Demirspor - Kirsehir Belediye Spor 10.03.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - İnegölspor 10.03.2024 | Denizlispor - Somaspor 10.03.2024 | Karaman FK - Isparta 32 Sporu 10.03.2024 | Uşakspor - Anagold 24 Erzincanspor 10.03.2024 | Belediye Derincespor - Etimesgut Belediyespor 10.03.2024 | Düzcespor - Kastamonuspor 10.03.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 10.03.2024 | Sarıyer - Iğdır FK 10.03.2024 | Iskenderunspor AS - Fethiyespor 16.03.2024 | 1461 Trabzon FK - Altınordu FK 16.03.2024 | İnegölspor - Iskenderunspor AS 17.03.2024 | Iğdır FK - Düzcespor 17.03.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Belediye Derincespor 17.03.2024 | Kırklarelispor - Ankara Demirspor 17.03.2024 | Esenler Erokspor - Nazilli Belediyespor 17.03.2024 | Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 17.03.2024 | Diyarbekirspor AS - Karacabey Belediyespor 17.03.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Bursaspor 17.03.2024 | Van Spor FK - İçel İdmanyurdu Spor 17.03.2024 | Serik Belediyespor - Bucaspor 17.03.2024 | Hes İlaç Afyonspor - Ankaraspor 17.03.2024 | Menemenspor - Denizlispor 17.03.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Karaman FK 17.03.2024 | Somaspor - Sarıyer 17.03.2024 | Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler 17.03.2024 | Fethiyespor - Uşakspor 17.03.2024 | Kastamonuspor - 68 Aksaray Belediyespor 23.03.2024 | Bursaspor - Kırklarelispor 23.03.2024 | Altınordu FK - Esenler Erokspor 23.03.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - 1461 Trabzon FK 23.03.2024 | Ankara Demirspor - Zonguldak Kömürspor 23.03.2024 | Nazilli Belediyespor - Hes İlaç Afyonspor 24.03.2024 | Karacabey Belediyespor - Van Spor FK 24.03.2024 | Ankaraspor - Diyarbekirspor AS 24.03.2024 | Adıyaman 1954 - Serik Belediyespor 24.03.2024 | Bucaspor - Kirsehir Belediye Spor 24.03.2024 | Belediye Derincespor - Fethiyespor 24.03.2024 | Uşakspor - İnegölspor 24.03.2024 | Düzcespor - Somaspor 24.03.2024 | Sarıyer - Menemenspor 24.03.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - Anagold 24 Erzincanspor 24.03.2024 | Karaman FK - Etimesgut Belediyespor 24.03.2024 | Iskenderunspor AS - Kastamonuspor 24.03.2024 | Isparta 32 Sporu - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 24.03.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK 03.04.2024 | Iğdır FK - Iskenderunspor AS 03.04.2024 | Van Spor FK - Ankaraspor 03.04.2024 | 1461 Trabzon FK - Ankara Demirspor 03.04.2024 | Diyarbekirspor AS - Nazilli Belediyespor 03.04.2024 | Hes İlaç Afyonspor - Altınordu FK 03.04.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Adıyaman 1954 03.04.2024 | Esenler Erokspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 03.04.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Karacabey Belediyespor 03.04.2024 | Zonguldak Kömürspor - Bursaspor 03.04.2024 | Kırklarelispor - Bucaspor 03.04.2024 | Menemenspor - Düzcespor 03.04.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Karaman FK 03.04.2024 | İnegölspor - Belediye Derincespor 03.04.2024 | Etimesgut Belediyespor - Isparta 32 Sporu 03.04.2024 | Denizlispor - Sarıyer 03.04.2024 | Fethiyespor - Amed Sportif Faaliyetler 03.04.2024 | Kastamonuspor - Uşakspor 03.04.2024 | Somaspor - 68 Aksaray Belediyespor 07.04.2024 | Adıyaman 1954 - Kırklarelispor 07.04.2024 | Ankara Demirspor - Esenler Erokspor 07.04.2024 | Nazilli Belediyespor - Van Spor FK 07.04.2024 | Bursaspor - 1461 Trabzon FK 07.04.2024 | Bucaspor - Zonguldak Kömürspor 07.04.2024 | Altınordu FK - Diyarbekirspor AS 07.04.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Hes İlaç Afyonspor 07.04.2024 | Ankaraspor - İçel İdmanyurdu Spor 07.04.2024 | Serik Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor 07.04.2024 | Karaman FK - Fethiyespor 07.04.2024 | Düzcespor - Denizlispor 07.04.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor 07.04.2024 | Iskenderunspor AS - Somaspor 07.04.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Menemenspor 07.04.2024 | Isparta 32 Sporu - Anagold 24 Erzincanspor 07.04.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Etimesgut Belediyespor 07.04.2024 | Belediye Derincespor - Kastamonuspor 07.04.2024 | Uşakspor - Iğdır FK 13.04.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Nazilli Belediyespor 13.04.2024 | Esenler Erokspor - Bursaspor 13.04.2024 | Karacabey Belediyespor - Ankaraspor 13.04.2024 | Sarıyer - Düzcespor 13.04.2024 | Menemenspor - Iskenderunspor AS 14.04.2024 | 1461 Trabzon FK - Bucaspor 14.04.2024 | Hes İlaç Afyonspor - Ankara Demirspor 14.04.2024 | Van Spor FK - Altınordu FK 14.04.2024 | Zonguldak Kömürspor - Adıyaman 1954 14.04.2024 | Diyarbekirspor AS - Beyoğlu Yeni Çarşı 14.04.2024 | Kırklarelispor - Serik Belediyespor 14.04.2024 | İnegölspor - Karaman FK 14.04.2024 | Iğdır FK - Belediye Derincespor 14.04.2024 | Fethiyespor - Isparta 32 Sporu 14.04.2024 | Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler 14.04.2024 | Somaspor - Uşakspor 14.04.2024 | Denizlispor - 68 Aksaray Belediyespor 21.04.2024 | Kirsehir Belediye Spor - Kırklarelispor 21.04.2024 | Bucaspor - Esenler Erokspor 21.04.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Van Spor FK 21.04.2024 | Adıyaman 1954 - 1461 Trabzon FK 21.04.2024 | Serik Belediyespor - Zonguldak Kömürspor 21.04.2024 | Ankara Demirspor - Diyarbekirspor AS 21.04.2024 | Bursaspor - Hes İlaç Afyonspor 21.04.2024 | Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediyespor 21.04.2024 | Altınordu FK - İçel İdmanyurdu Spor 21.04.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Fethiyespor 21.04.2024 | Iskenderunspor AS - Denizlispor 21.04.2024 | Isparta 32 Sporu - İnegölspor 21.04.2024 | Belediye Derincespor - Somaspor 21.04.2024 | Uşakspor - Menemenspor 21.04.2024 | Etimesgut Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor 21.04.2024 | 68 Aksaray Belediyespor - Sarıyer 21.04.2024 | Karaman FK - Kastamonuspor 21.04.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK 28.04.2024 | Van Spor FK - Ankara Demirspor 28.04.2024 | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor 28.04.2024 | Karacabey Belediyespor - Altınordu FK 28.04.2024 | Esenler Erokspor - Adıyaman 1954 28.04.2024 | İçel İdmanyurdu Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı 28.04.2024 | Diyarbekirspor AS - Bursaspor 28.04.2024 | 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor 28.04.2024 | Hes İlaç Afyonspor - Bucaspor 28.04.2024 | Zonguldak Kömürspor - Kirsehir Belediye Spor 28.04.2024 | Iğdır FK - Karaman FK 28.04.2024 | Menemenspor - Belediye Derincespor 28.04.2024 | Kastamonuspor - Isparta 32 Sporu 28.04.2024 | Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler 28.04.2024 | Fethiyespor - Etimesgut Belediyespor 28.04.2024 | Sarıyer - Iskenderunspor AS 28.04.2024 | Denizlispor - Uşakspor 28.04.2024 | Düzcespor - 68 Aksaray Belediyespor 28.04.2024 | İnegölspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 04.05.2024 | Serik Belediyespor - Esenler Erokspor 04.05.2024 | Bursaspor - Van Spor FK 04.05.2024 | Kirsehir Belediye Spor - 1461 Trabzon FK 04.05.2024 | Kırklarelispor - Zonguldak Kömürspor 04.05.2024 | Bucaspor - Diyarbekirspor AS 04.05.2024 | Adıyaman 1954 - Hes İlaç Afyonspor 04.05.2024 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Karacabey Belediyespor 04.05.2024 | Ankara Demirspor - İçel İdmanyurdu Spor 04.05.2024 | Altınordu FK - Ankaraspor 04.05.2024 | Anagold 24 Erzincanspor - Fethiyespor 04.05.2024 | Belediye Derincespor - Denizlispor 04.05.2024 | Iskenderunspor AS - Düzcespor 04.05.2024 | Etimesgut Belediyespor - İnegölspor 04.05.2024 | Karaman FK - Somaspor 04.05.2024 | Amed Sportif Faaliyetler - Menemenspor 04.05.2024 | Uşakspor - Sarıyer 04.05.2024 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Kastamonuspor 04.05.2024 | Isparta 32 Sporu - Iğdır FK