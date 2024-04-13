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Canlı Skor İspanya Amatör Tercera Federacion, Grup 8 Tercera Federacion, Group 8 23/24 Sezonu CD Palencia Cristo Atletico - Cultural Deportiva Leonesa B maçı
Tercera Federacion, Group 8 23/24
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13.04.2024 | 19:00 | CD Palencia Cristo Atletico-Cultural Deportiva Leonesa B | Tercera Federacion, Grup 8 | 29. Hafta

CD Palencia Cristo Atletico ile Cultural Deportiva Leonesa B 23/24 Tercera Federacion, Grup 8 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Palencia Cristo Atletico-Cultural Deportiva Leonesa B maçı, Estadio Nueva Balastera Stadı'nda oynanıyor. CD Palencia Cristo Atletico-Cultural Deportiva Leonesa B maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Palencia Cristo Atletico-Cultural Deportiva Leonesa B
Maçın Tarihi ve Saati: 13.04.2024 / 19:00
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