12.04.2024 | 21:00 | Gremio Osasco Audax EC SP-Gremio Esportivo Osasco SP U20 | U20 Paulista | 1. Hafta

Gremio Osasco Audax EC SP ile Gremio Esportivo Osasco SP U20 2024 U20 Paulista yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gremio Osasco Audax EC SP-Gremio Esportivo Osasco SP U20 maçı, Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti Stadı'nda oynanıyor. Gremio Osasco Audax EC SP-Gremio Esportivo Osasco SP U20 maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gremio Osasco Audax EC SP-Gremio Esportivo Osasco SP U20
Maçın Tarihi ve Saati: 12.04.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: