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Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 23/24 Sezonu Aizawl FC - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-Ligi 23/24
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12.04.2024 | 16:30 | Aizawl FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 26. Hafta

Aizawl FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Aizawl FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Rajiv Gandhi Stadium Stadı'nda oynanıyor. Aizawl FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Aizawl FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 12.04.2024 / 16:30
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