Maçları Filtrele

11.04.2024 | Itapipoca EC CE - Tiradentes CE 17.02.2024 | Cariri CE - Itapipoca EC CE 18.02.2024 | Guarani De Juazeiro CE - Icasa CE 18.02.2024 | Pacajus - Pacatuba EC CE 24.02.2024 | Maranguape CE - Pacatuba EC CE 24.02.2024 | Cariri CE - Guarani De Juazeiro CE 25.02.2024 | Itapipoca EC CE - Tiradentes CE 25.02.2024 | Icasa CE - CF Atletas Do Tirol CE 01.03.2024 | Tiradentes CE - Cariri CE 02.03.2024 | Maranguape CE - Itapipoca EC CE 02.03.2024 | Pacatuba EC CE - CF Atletas Do Tirol CE 03.03.2024 | Guarani De Juazeiro CE - Pacajus 07.03.2024 | Cariri CE - Maranguape CE 07.03.2024 | CF Atletas Do Tirol CE - Itapipoca EC CE 07.03.2024 | Tiradentes CE - Pacajus 08.03.2024 | Pacatuba EC CE - Icasa CE 10.03.2024 | CF Atletas Do Tirol CE - Cariri CE 10.03.2024 | Itapipoca EC CE - Icasa CE 10.03.2024 | Pacajus - Maranguape CE 12.03.2024 | Guarani De Juazeiro CE - Tiradentes CE 16.03.2024 | Pacajus - CF Atletas Do Tirol CE 17.03.2024 | Maranguape CE - Guarani De Juazeiro CE 17.03.2024 | Pacatuba EC CE - Itapipoca EC CE 17.03.2024 | Icasa CE - Cariri CE 19.03.2024 | Tiradentes CE - CF Atletas Do Tirol CE 23.03.2024 | Cariri CE - Pacatuba EC CE 23.03.2024 | CF Atletas Do Tirol CE - Guarani De Juazeiro CE 24.03.2024 | Maranguape CE - Tiradentes CE 24.03.2024 | Icasa CE - Pacajus 27.03.2024 | Guarani De Juazeiro CE - Pacatuba EC CE 27.03.2024 | Itapipoca EC CE - Pacajus 28.03.2024 | CF Atletas Do Tirol CE - Maranguape CE 28.03.2024 | Tiradentes CE - Icasa CE 31.03.2024 | Icasa CE - Maranguape CE 31.03.2024 | Itapipoca EC CE - Guarani De Juazeiro CE 31.03.2024 | Pacajus - Cariri CE 31.03.2024 | Pacatuba EC CE - Tiradentes CE 07.04.2024 | Guarani De Juazeiro CE - Cariri CE 08.04.2024 | Tiradentes CE - Itapipoca EC CE 12.04.2024 | Cariri CE - Guarani De Juazeiro CE