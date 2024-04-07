07.04.2024 | 22:00 | Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 3. Hafta

Independiente de Chivilcoy ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Raul Orlando Lungarzo Stadium Stadı'nda oynanıyor. Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 07.04.2024 / 22:00
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